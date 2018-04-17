Первый замсекретаря СНБО и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский потратил более миллиона гривен на услуги итальянской компании по организации свадьбы.

Об этом говорится в е-декларации бизнесмена на сайте НАПК.

В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника отмечается, что Гладковский потратил 1007060 гривен за услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL.

Фото: public.nazk.gov.ua

Указывается, что компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо. На сайте компании сообщается, что она создает конструкции, снаряжения, декорации для проведения торжественных мероприятий.

На сайте СНБО сообщается, что Гладковский женат и воспитывает троих сыновей.

Изменения в е-декларации появились 16 апреля, хотя в декларации указывается, что имущественное право он получил 6 апреля.

Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО. ООО "Богдан Индустрия" входит в корпорацию "Богдан Моторс".

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс.

Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Министерство обороны заказало у "Богдан Моторс" 200 санитарных автомобилей. В апреле 2017 военным было передано первую партию техники.

Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Напомним, в корпорации "Богдан" рассказали, почему закупали электродвигатели в России.

Также стало известно, что "Богдан" за два года получил тендерные контракты на 26 млн грн.