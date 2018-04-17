Украина активно теряет последние перспективы развития космической отрасли. Об этом на своей странице в Facebook написал политик Роман Бессмертный.

Автор поста задался вопросом, почему правительство решило закрыть единственный в Украине факультет авиационных и космических систем, который до недавнего времени был составной частью Киевского политеха имени Сикорского.

Фото: facebook.com

"Связался с руководством КПИ, чтобы понять, почему правительство решило закрыть единственный в Украине факультет авиационных и космических систем. В университете объясняют: нет достаточного количества желающих там учиться, и нет государственного заказа. Честно говоря, я даже не удивляюсь. Вот вы попробуйте сегодня поступить на такой факультет, проучиться там несколько лет, а потом найти работу по специальности в нашей стране. Ну куда вы после этого пойдете работать? В лучшем случае уедете за границу пахать на другое государство. Потому что в нашей космическая отрасль вообще не развивается. И давайте не будем обманывать себя по этому поводу", - пишет Роман Бессмертный.

По его словам, все нормальные специалисты космической отрасли уже давно уехали из Украины, а новых теперь никто не будет учить.

"После закрытия факультета, не исключено, уедут и преподаватели. И вот теперь можно говорить об отсутствии даже малейших перспектив развития космической отрасли.

Но надо бить тревогу! Я обращаюсь в Кабинет Министров Украины. Для начала правительство обязано немедленно обеспечить государственный набор для того, чтобы восстановить работу факультета.

Или еще один вариант. Скоро начнется ВНО, будут новые наборы студентов. Так создайте хотя бы несколько групп и профинансируйте их обучение. Уложите соглашения с космическими агентствами других стран, дайте молодым людям какие-то возможности для роста. Пусть они видят, что государство таки нуждается в специалистах в космической отрасли", - пишет политик, который предлагает чиновникам также обратить внимание на Государственное космическое агентство Украине.

"Его работу надо активизировать. Предлагаю вам выход. Почему бы не утвердить серьезную государственную программу развития космической отрасли на условиях государственно-частного партнерства? Чтобы сохранить хотя бы те достижения, которые у нас еще остались.

При этом мне так странно, как из года в год первые лица государства повторяют пассажи, что Украина - космическая держава. Не знаю, в каких реалиях они живут. Но настоящие реалии - это та ситуация с закрытием единственного факультета. Украина не имеет права так бездарно закончить свою космическую историю!", - подытожил Бессмертный.

Между тем, на сайте КПИ раздел факультета авиационных и космических систем пока активен и сообщения о его закрытии там нет.

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