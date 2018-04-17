К убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские власти.

Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салливан, пишет "Украинская правда".

По его словам, и убийство Георгия Гонгадзе в 2000 году, и убийство Павла Шеремета в 2016 году, "были, скорее всего, политическими".

"Такие убийства сложнее раскрыть. Думаю, пленки Мельниченко свидетельствуют о том, что он знал об убийстве Гонгадзе", – сказал Салливан.

"Что касается Порошенко – мы не знаем, заказал ли убийство Шеремета он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть", – заявил он.

Салливан объяснил свои соображения: "Власти сознательно не докапываются до правды, не публикуют информацию, которую должны сделать публичной".

"Мы до сих пор не услышали ответа, работает ли в СБУ Игорь (Устименко, замеченный на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета - Прим. Ред.) или уже уволен – и почему, чем именно он занимался в органах и т.д.", – сказал он.

Соучредитель OCCRP отметил: "Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель – повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности".

"Конечно, украинская власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том, что это сделали внутри страны", – заявил Салливан.



"Журналисты часто – просто пешки в сложной игре. Большой процент из них были убиты не за их конкретное расследование, а просто чтобы они сыграли определенную роль", – добавил он.

Салливан также отметил, что есть общемировая проблема: "90% расследований убийств журналистов – не закрыты".

Он посоветовал журналистам продолжать расследовать самостоятельно. "Иногда это занимает 10 лет. И это нормально", – отметил представитель Центра исследования коррупции и организованной преступности.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – некоммерческий проект, объединяющий ряд региональных центров расследовательской журналистики от Восточной Европы до Центральной Азии.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ за два года так и не собрали доказательную базу по делу Шеремета.

Также Притула требует у Луценко расследовать убийство Шеремета, как теракт.