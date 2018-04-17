В Черкасском отделе полиции задержали мужчину, который напал на полицейских с ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черкасской области.

Инцидент произошел в здании городского отдела полиции, куда обратился 53-летний житель Черкасс.

Мужчина сообщил, что хочет встретиться с участковым офицером полиции.

После этого он достал нож и неожиданно напал на полицейского, нанеся ему ножевое ранение в спину. Во время задержания он успел ранить ножом еще трех правоохранителей.

Пострадавшие были доставлены в больницу, а злоумышленника задержали.

Как сообщала "Страна", ранее в Черкассах водитель показал пассажирке неприличный жест, а кондуктор начала драться.

Напомним также, что ранее в Черкассах неизвестные бросили 2 гранаты в окна завода "Фотоприбор".