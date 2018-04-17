В Черкассах мужчина с ножом ранил трех полицейских
В Черкасском отделе полиции задержали мужчину, который напал на полицейских с ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черкасской области.
Инцидент произошел в здании городского отдела полиции, куда обратился 53-летний житель Черкасс.
Мужчина сообщил, что хочет встретиться с участковым офицером полиции.
После этого он достал нож и неожиданно напал на полицейского, нанеся ему ножевое ранение в спину. Во время задержания он успел ранить ножом еще трех правоохранителей.
Пострадавшие были доставлены в больницу, а злоумышленника задержали.
Как сообщала "Страна", ранее в Черкассах водитель показал пассажирке неприличный жест, а кондуктор начала драться.
Напомним также, что ранее в Черкассах неизвестные бросили 2 гранаты в окна завода "Фотоприбор".