Власти Киева намерены обновить и усовершенствовать официальный герб Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь киевского горсовета Владимир Прокопив.

"Герб столицы должен появиться на памятных монетах Нацбанка. Городской совет получил письмо от НБУ с просьбой предоставить право на использование символа города Киева. Возникла проблема, у нас нет решения, которое определяет порядок использования символики в городе Киеве. Предварительное утратило силу еще в 2010 году. Наше управление по вопросам децентрализации и развития местного самоуправления уже работает над разработкой нового порядка", - написал он.

И добавил, что в столице используются сразу два герба, один из которых не утвержден, другой утвержден еще в 90-х годах, но с неправильным описанием.

"Мы обратились за профессиональной оценкой и разъяснениями к Украинского геральдического общества. Вывод экспертов - оба варианта герба не соответствуют принципам, правилам и традициям европейской геральдики, а также исторически обоснованными. Мы прислушиваемся к специалистам, и начинаем работу над усовершенствованием и утверждением герба. Символ Киева будет отвечать законам исторической геральдики и требованиям современности", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/volodymyr.prokopiv.52

Напомним, что в мае 2018 года в центре Киева появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте - гривне.

Как сообщала "Страна", Вятрович хочет спилить со щита Родины-матери в Киеве герб СССР.