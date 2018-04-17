В Ивано-Франковской области спустя двух дней поисковой операции спасатели не смогли найти самолет, который мог упасть в районе Яремче в Карпатах. Напомним, про крушение самолета сообщил житель села Микуличин 15 апреля.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Самолет искали три поисковые группы, полиция, а также волонтеры с квадрокоптером. С помощью дрона удалось обследовать местность площадью 150 га. Были обследованы: Поляница приселок с. Микуличин, урочища Черный Погар, Под Бердами, Менчул, Гордеева Росичь, Щавы, горе Лысина Космацкая, Гордя, Белая Кобыла, Рыжи, полонины Погар и Буковина, Шекеловка, Мунчалик и перевал Сухая Росичь.

Спасатели прекратили поиск самолета вечером 16 апреля. Самолет не нашли.

"По состоянию на 19.00 16 апреля 2018 г. поисковые работы на территории Яремчанского горсовета прекращены, воздушное судно не найдено", - сообщает управление ОГА.

Напомним, информация об аварии поступила вечером 15 апреля. На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей - 12 человек. Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

Как сообщала "Страна", появилось видео полета первого украинского вертолета МСБ-2 "Надежда" в Запорожье.