Стали известны подробности поизошедшего сегодня утром в Кривом Роге жуткого ДТП, в котором погибли восемь человек.

Как рассказали в Нацполиции Днепропетровской области, все погибшие были пассажирами маршрутки.

Напомним, что масштабная авария произошла в результате столкновения легковушки, маршрутки и автобуса.

Автобус принадлежит предприятию "Арселор Миттал" и во время столкновения пассажиров в нем не было - автобус как раз направлялся за окончившими смену рабочими. Водитель заводского автобуса получил серьезные травмы и госпитализирован. В больнице оказался и водитель маршрутки.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги легковушка под управлением 67-летнего водителя, не пропустила маршрутку, которая после этого столкновения протаранила заводской автобус.

Водитель легкового авто получил незначительные травмы. Сейчас он задержан и с ним работают следователи.

По предварительным данным, водитель легковушки был трезв.

По факту резонансного ДТП открыто уголовное производство. Задержанному водителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео с места кровавого ДТП в Кривом Роге.

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