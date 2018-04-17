В Европе среди футбольных болельщиков никак не улягутся страсти после скандального четверьтфинала Лиги чемпионов Реал - Ювентус, в котором английский судья Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Юве на последних секундах, и тем самым, решил судьбу драматичного противостояния в пользу испанцев (1 - 3).

Напомним, что легендарный кипер Юве, Джанлуиджи Буффон обозвал в том эпизоде рефери животным с мусором вместо сердца и был удален с поля.

И хотя после матча прошло уже шесть дней, страсти никак не улягутся.

На Майкла Оливера обрушился буквально поток ненависти и угроз в социальных сетях. Ему и его жене также угрожают расправой, передает ВВС.

Учитывая все это, полиция Британии была вынуждена предоставить Майклу Оливеру круглосуточную охрану.

В ситуацию уже вмешались и функционеры УЕФА, которые осудили людей, угрожающих судье и его жене.

"УЕФА решительно осуждает угрозы, поступающие в адрес арбитра Майкла Оливера и его семьи. Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку.

Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами", - заявили в УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что в полуфиналоах Лиги чемпионов Реал сыграет с Баварией, а Рома с Ливерпулем.