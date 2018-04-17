В селе под Черниговом во время рыбалки утонули двое братьев, 6 и 10 лет.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

По предварительной версии, дети упали в воду и не смогли выбраться на берег. Трагедия произошла в селе Дремайловка Куликовского района.

"16 апреля около 19:00. на ул. Придеснянский в низине, заполненной паводковыми водами глубиной до двух метров, были обнаружены тела двух детей", – сообщает департамент.

Как оказалось, утонувших детей обнаружила их мать, которая вышла позвать сыновей домой. На крики о помощи прибежали мужчины из соседних домов, и достали тела ребят из воды.

При осмотре погибших судмедэксперт следов насильственной смерти и видимых телесных повреждений не обнаружил.

Тела направлены в морг для установления причин смерти. Открыто уголовное производство ("Умышленное убийство малолетнего ребенка"). Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом водитель насмерть сбил женщину с двумя детьми.

Также жительница Чернигова "скрутила" и не отпускала грабителя до приезда полиции.