С 16 апреля российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram, который ранее был запрещен судом к использованию по требованию Роскомнадзора.

Однако дело это оказалось не легким. У многих пользователей, которые прочитали инструкцию по обходу блокировки, мессенджер пока продолжает работать, а львиная доля российских каналов продолжают обновляться.

Тогда российские власти развернули нешуточную борьбу с тем, что помогает обходить блокировку - анонимайзерами и VPN-сервисами.

Кроме того, Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса крупнейших мировых интернет-компаний - Google и Amazon. Именно их сервера начал использовать Павел Дуров, чтобы вывести Телеграм из-под удара.

Таким образом борьба с Телеграм вышла на уровень полноценной войны с анонимностью в интернете. И отработанная технология в случае успеха позволит блокировать любые сервисы, нарушающие законодательство РФ.

В Украине о такой системе контроля могут только мечтать: запретив Вконтакте и Одноклассники, а также ряд российских сайтов, здесь пока еще не закрыли инструменты обхода блокировок. Однако в СБУ уже заявляли, что работают над этим.

"Страна" разбиралась, как у российских властей получается бросать вызов анонимности в интернете.

Удар 1 - по VPN

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в России будут блокироваться все инструменты, при помощи которых можно обойти запрет Telegram.

По российскому законодательству, те компании, которые предоставляют пользователям инструменты обхода блокировок, должны закрыть доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.

Для этого анонимайзеры рядом с операторами связи и поисковыми системами обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системы (ФДИС).

Роскомнадзор направляет уведомление владельцам анонимайзеров о необходимости подключения к ФДИС. После подключения к системе анонимайзеры должны закрыть доступ к запрещенным сайтам, или они сами будут заблокированы.

Российские VPN-сервисы уже отреагировали на инициативы властей. Здесь собираются сопротивляться и выпускать новые приложения - с обходом блокировок.

"Мы понимали, что этот момент рано или поздно настанет, и готовились к нему, создавая собственные VPN-приложения с механизмами обхода блокировок.

Мы не хотели выпускать их в "сыром виде", но нам придётся это сделать, чтобы восстановить доступность нашего сервиса.

Буквально на днях вы получите рассылку с VPN-приложениями по мере их выхода", - отметили в клиентской рассылке одного из платных сервисов.

Удар 2 - по Google

Удар по анонимайзерам - это только первый фронт, открытый против Телеграм.

Как пишут СМИ, несколько миллионов IP-адресов было заблокировано, после того как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил использовать другие ресурсы для обхода запрета.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров называет другую цифру - чуть больше миллиона. Он рассказал подробности блокировки:

"Мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время".

Среди заблокированных, как и говорил Жаров, оказались IP-адреса Google и Amazon. Из-за этого многие ресурсы и популярные приложения, которые используют эти адреса, могут оказаться недоступными. И это уже происходит - о возможных проблемах со связью накануне предупредил Viber.

Однако такая массовая блокировка не может продолжаться вечно. Как сервис Павла Дурова уходит от этой "погони за IP", рассказывает ресурс Akket:

"В приложение Telegram для всех платформ встроен сервисный пуш DC_Update, который служит для обновления адреса дата-центра, с которых осуществляется связь. В обычное время он используется для повышения стабильности и ускорения отправки / получения сообщений, однако его можно использовать и для обхода блокировок, что решила сделать администрация мессенджера. Ранее такой метод никто никогда не использовал.

Система пуш DC_Update работает так, что запрос происходит не от сервера Telegram, который в России блокируют, а с сервером Apple, Google и Microsoft. Каждый раз когда пуш обновляется, а это происходит постоянно, приложение может скрытно ото всех получать адреса новых серверов мессенджера. Чтобы заблокировать этот обходной путь Роскомнадзору придется заблокировать десятки миллионов IP-адресов, что приведет к полной изоляции всего российского интернета от мирового. ...

Как в такой ситуации поступит Роскомнадзор – неизвестно, однако заблокировать работу данного мессенджера без последствий для сотен других сервисов, в том числе принадлежащих Apple и Google, совершенно точно не получится".

Запрет на скачивание Telegram

Роскомнадзор тем временем направил компаниям Apple и Google требование об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play.

В пресс-службе ведомства рассчитывают, что это требование будет удовлетворено.

Ранее вместе с инструкциями по обходу блокировки в сети распространялись ссылки, где можно скачать APK (установочный файл) на случай, если Телеграм удалят из официальных магазинов приложений.

"Национальная безопасность России снизится"

О вероятных последствиях блокировки Telegram рассказал его создатель Павел Дуров.

По его словам, борьбе с терроризмом это не поможет, и угроза останется на прежнем уровне. По его мнению, экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах либо через VPN.

Дуров также предупредил, что при переходе на другие мессенджеры снизится уровень национальной безопасности России.

"Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook", - написал он.