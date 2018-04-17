В Киевской области полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые похитили собственных четырех детей из приюта.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции в Киевской области в Facebook.

16 апреля в полицию Киевской области поступило сообщение от работника Макаровского райцентра соцподдержки детей и семей о том, что исчезли воспитанники: двое мальчиков и две девочки.

Было установлено, что детей похитили их родители. Они посадили их в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Четыре года назад родители были вынуждены отдать детей в центр социальной поддержки, поскольку дом, где они жили, сгорел в результате пожара. Семья на то время находилась в затруднительном материальном положении.

"38-летний мужчина и его 35-летняя жена, которые не лишены родительских прав, неоднократно пытались забрать из приюта детей без разрешения руководства. Однако постоянного места жительства у них нет", - отмечают в полиции.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Киевом бывшие супруги с дракой пытались поделить детей.

Как сообщала "Страна", под Харьковом задержали педофила, который похитил ребенка с детской площадки.