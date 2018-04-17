Украинцы могут получать и оформлять пенсии независимо от места проживания и прописки. Об этом на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает УНН.

"Пенсионная реформа это не только повышение пенсий, но и улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует в том числе запуск Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов. На сегодня в нем зарегистрировано 42 млн человек - всех, кто работает и получают пенсии. Теперь пенсию можно получить и назначить в любой точке страны, независимо от прописки ", - сказал вице-премьер.

Розенко также добавил, что этот реестр обеспечивает непосредственный и регулярный процесс верификации пенсионеров. Благодаря этому работа Пенсионного фонда стала абсолютно законной и прозрачной (не платятся фейковые пенсии, пенсии "мертвым душам").

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман рассказал о дальнейшей схеме расчета пенсий для военных.

Также мы сообщали о решении Верховного суда Украины о том, что пенсии военным сохраняются во время службы по контракту в особый период.