Олигарх Игорь Коломойский уже 8 месяцев не приезжает в Украину, так как опасается, что его объявят должником по делу "Приватбанка" и могут закрыть выезд из страны.

Об этом Коломойский заявил в интервью "Радио Свобода".

"...Они имеют ко мне, наверное, претензии. Поехать сегодня в Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или "Приватбанку". Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен, – и я приехать смогу, а выехать уже нет. Тысячи должников – я слышал, им закрывают выезд. Ну и кому нужны эти стрессы?", - заявил Коломойский.

Он считает, что запрет выезда - форма тактической борьбы украинской власти с ним. "Там же (в Украине - Прим. Ред.) сложнее работать: сначала ты не уедешь, а потом тебя начнут вызывать на допросы. Я тут в Женеве как честный человек хожу на допросы Генпрокуратуры или НАБУ – когда они приезжают, я сотрудничаю со следствием", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский признался, что не смог заплатить за празднование своего дня рождения в этом году.

Также Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом.