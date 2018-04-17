В городе Ашвилл в штате Северная Каролина (США) найден мертвым 65-летний американский актер Гарри Андерсон, известный по фильму ужасов "Оно" первой экранизации романа Стивена Кинга. Фильм с участием актера вышел в 1990 году.

Об этом сообщает Time.

Сообщается, что актеру было 65 лет и он был найден у себя дома во вторник, 17 апреля.

Полицейских вызвали из дома Гарри Андерсона, однако по приезду сотрудники правоохранительных органов актер был уже мертв.

Причина смерти пока не раскрывается.

Улик, указывающих на насильственную смерть артиста, не нашли. Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

Андерсон сыграл роль Ричи Тозиера. В 2017 году на экраны вышла новая версия этого фильма ужасов (уже без участия Гарри). Фото: кадр из фильма

Как сообщала "Страна", продолжение фильма ужасов "Оно" начнут снимать летом.

Также "Страна" сообщала, что предыдущий фильм "Оно" по Стивену Кингу вышел в прокат в Украине в сентябре прошлого года.