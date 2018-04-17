В Киеве военный тягач с БТР застрял под путепроводом
Во вторник, 17 апреля, в Киеве тягач, который перевозит военную технику, не смог проехать под одним из путепроводов и застрял под ним, спровоцировав пробку.
Об этом сообщает "Эспрессо TV".
Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге. Загруженный техникой тягач, который двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.
Вследствие остановки тягача образовалась огромная пробка.
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Напомним, что 17 апреля на бульваре Дружбы Народов в Киеве маршрутка столкнулась со скорой, образовалась пробка, которая протянулась от моста Патона до площади Лыбедской.
Как сообщала "Страна", 15 апреля пробка из автомобилей образовалась на границе со Словакией.