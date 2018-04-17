Суд Таиланда оправдал по делу о нелегальном "секс-тренинге" Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов.

Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийотха.

"Суд города Паттайя оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве", — сообщил Сийотха.

В то же время другое дело в отношении арестованных - об организации проституции - продолжается. "Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы", — пояснил адвокат

Сийотха отметил, что по второму делу его подзащитным грозят длительные сроки наказания. Заседание по нему, связанное с продлением меры пресечения, намечено на 24 апреля и пройдет в виде телеконференции, добавил он.

Рыбку, Лесли и остальных обвиняемых 13 апреля отправили в городскую тюрьму Паттайи в качестве меры пресечения.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Ранее "Страна" сообщала, что эскортница Настя Рыбка оказалась многодетной матерью, но воспитывать детей не спешит.

Также Настя Рыбка и Алекс Лесли пробудут в тайской тюрьме несколько месяцев, после чего их депортируют - полиция.