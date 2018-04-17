Украина согласна предоставить территорию для вывода российских войск и вывоза боеприпасов из Приднестровья.

Об этом заявил специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский, сообщают "Украинские новости".

"Мы и сегодня соглашаемся на использование нашей территории, так как наша принципиальная позиция, что российские войска должны быть оттуда выведены и должны были быть давно выведены. На сегодня наша позиция неизменна", - заявил Крыжанивский.

При этом он отметил, что Россия продолжает отказываться выводить войска из Приднестровья, а Украина готова всеми способами способствовать выводу российских войск.

"Сегодня готовится виденье молдавской стороны о статусе приднестровского региона в рамках Республики Молдова. Это еще не готовый документ для обсуждения и подписания, это только начальные элементы. Я надеюсь, что эта работа, подготовка этого документа будет завершена в этом году", - сообщил Крыжанивский.

По его словам, приднестровская сторона выразила готовность рассмотреть документ.

Напомним, что ранее премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о переговорах с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины.

Как сообщала "Страна", Россия может вывести свои войска из Приднестровья после "федерализации Молдовы". Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин во время визита в оккупированное Приднестровье.