Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) чуть не пропустили астероид 2018 GE3 диаметром 47 метров, который пролетел недалеко от планеты Земля.

Об этом сообщает издание Science Alert.

"Если бы 2018 GE3 попал на Землю, это нанесло бы региональный, а не глобальный ущерб и, возможно, он распался бы в атмосфере, прежде чем достичь Земли. Тем не менее, это серьезный астероид, который иллюстрирует, что даже крупные космические камни все еще могут нас удивить. 2018 GE3 был обнаружен менее чем за день до сближения", - подчеркивают астрономы.

Астероид 2018 GE3 пролетел со скоростью 106 000 км/ч на расстоянии, в два раза меньше, чем расстояние до Луны. По оценкам космического агентства, ширина астероида составляла от 47 до 100 метров.

Как отмечается, NASA имеет программу обнаружения астероидов. Но она сканирует в первую очередь астероиды диаметром 140 метров и более.

Отмечается, что диаметр 2018 GE3 в три-шесть раз превышал размер небесного тела, взорвавшегося над Челябинском в 2013 году. Тогда в результате падения осколков этого астероида ранения получили более 1200 человек.

Как сообщала "Страна", в 2018 году астероиды опасно приблизятся к Земле более трех десятков раз.