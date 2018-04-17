С конца апреля из-за запланированных массовых мероприятиях и возможных провокаций правоохранительные органы Украины намерены перейти на усиленный режим несения службы по охране порядка. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

"9 мая ожидаем проведение около 2 тысяч мероприятий. Участие в них примет более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в это день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении в соцсети.

Также в МВД отмечают, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни и люди массово будут выезжать на природу. Первый заместитель министра отметил, что полиция и подразделения ГосЧС должны дежурить у мест массового отдыха людей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и предупредить вождение авто в нетрезвом состоянии.

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