В УЕФА продолжают борьбу с нарушениями, которые допускают футбольные клубы в погоне за результатом. И наказание для них следует очень серьезное.

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю выявила нарушения клубом из Швейцарии правил лицензирования. Сьон не заплатил французскому Сошо долг в размере 1,18 миллиона евро в установленные временные рамки. В итоге Сьон отстранен от участия в еврокубках.

Швейцарцы по любому пропустят один сезон, если смогут пробиться в еврокубки в течение двух следующих лет. Также швейцарский клуб оштрафован на 235 тысяч евро.

Казахский Иртыш за нарушение правил лицензирования оштрафован на 440 тысяч евро и условно исключен на один сезон от участия в еврокубках, если он пробьется в Европу в течение следующих трех сезонов.

Также УЕФА за аналогичные нарушения оштрафовал на 215 тысяч евро албанский клуб Тирана и сербскую Войводину. Эти деньги будут удержаны из доходов, полученных клубами в Лиге Европы в сезоне-2017/18.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА изменили регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона 2018/2019.