Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что решение о национализации "Приватбанка" было принято под давлением Международного валютного фонда.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Радио Свобода".

Кроме того, еще одним фактором стало ухудшения отношений Коломойского с президентом Петром Порошенко.

"Может потому, что мы были бельмом у Международного валютного фонда на глазу – мы же не знаем, по каким причинам. Я думаю, следствие разберется. Я понимаю, конечно, если ты контролируешь 40 или 50 процентов рынка, ты бельмо на глазу. Был Антимонопольный комитет, был регулятор, цивилизованные методы. Если бы слишком большой был "Приватбанк", надо было его, может, разделить – мировой опыт какой-то есть в этом деле. Но нашли самый простой путь – взяли и забрали", - добавил олигарх.

Он также сказал, что переход банка в госсобственность стали для него сюрпризом.

"Да, была какая-то ситуация, были переговоры, был план какой-то докапитализации, мы его выполняли. А где-то с октября, буквально за два месяца до национализации, стране надо было взять у Международного валютного фонда 1 миллиард. А они сказали, что без национализации "Приватбанка" и без решения вопроса этот миллиард не дадут. Ну вот государство на ваших глазах и с вашего молчаливого согласия повесила себе на шею 5 с половиной миллиардов, – ну как они заявляют – для того, чтобы получить миллиард. Это что, доза наркомана была?", - заявил Коломойский.

Коломойский также добавил, что контактирует с окружением Порошенко по вопросам, связанных с национализацией "Приватбанка", но по политическим проблемам переговоры не ведутся."

"Вы же помните, как была национализация банка? Была рекомендация МВФ, соглашение с МВФ – они сказали, должна быть выбрана какая-то международная структура, которая должна вступить в переговоры с бывшими владельцами и найти пути решения вопроса, связанного с национализацией, с бывшими владельцами и так далее. Поэтому на сегодняшний день подобные контакты есть. Подробности я пока не могу сказать, потому что сегодня они имеют такой официальный-полуофициальный характер", - сказал Коломойский.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом.

Также Коломойский рассказал Ложкину и Боголюбову, что Порошенко больше не будет президентом.