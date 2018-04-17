Сегодня, 17 апреля, стороне защиты экс-министра юстиции Александра Лавриновича вручили обвинительный акт, что означает, что дело будет направлено в суд. Об этом сообщает адвокат Евгений Солодко на своей странице в Facebook.

"Ожидалось, что после решения Апелляционного суда Киева, которым подозрение было признано необоснованным в связи с отсутствием события уголовного правонарушения, а мера пресечения отменена, ГПУ закроет дело. Не случилось. Что ж, безумству храбрых поем мы реквием - в стране победившего достоинства стало на один позорный политический процесс больше", - отметил Солодко.

Фото: Евгений Солодко/Facebook

Ранее "Страна" писала, что ГПУ завершила досудебное расследование дела экс-министра юстиции Лавриновича. Его обвиняют в легализации изменений Конституции в обход парламента и захвате государственной власти, совершенном совместно с другими людьми (ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины).

"В том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины, что, в частности привело к расширению полномочий Президента Украины незаконным способом", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 сентября Александра Лавриновича освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Также "Страна" сообщала, что экс-министр юстиции Лавринович заявил, что в Украине действует Конституция 1996 года.







