Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Схемам" рассказал, как праздновал свое 55-летие в этом году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации журналистов, стоимость празднования в ресторане превышала лимит, который ему установил Лондонский суд, поскольку туда не вошла цена за спиртные напитки. Только питание и обслуживание официантов стоило 23 175 франков - в пересчете на британскую валюту получается 17 тысяч фунтов.

В ответ на это Коломойский ответил, что не платил по счетам.

"Я вообще не потратил ни копейки... Первое - лимит ни был превышен, второе - платил не я... Может, друзья скинулись - я не знаю. Вместо подарка решили оплатить ресторан", - сказал бизнесмен.

"Поверьте мне, между тем, чтобы праздновать день рождения или нарушать приказ суда, я все же бы лучше не праздновал день рождения. Я не дам господину Порошенко, как основному заказчику или бенефициару этого Лондонский суд, такого шанса, чтобы он порадовался, что я получил неуважение к суду", - говорит Коломойский.

Он не ответил прямо, кто из политиков, народных депутатов и других людей, имеющих отношение к власти, приезжал на его день рождения.

"Знаете, когда ко мне приезжают на день рождения друзья, я как-то не задумываюсь, из них министр, а кто народный депутат. Ну да, если задуматься уже и посчитать, то можно сказать, что было несколько народных депутатов. Но я их оцениваю, прежде всего, как своих друзей", - ответил он.

И уточнил, что там были Хомутынник, Геллер и Шевченко.

Съемочной группе "Схем" удалось зафиксировать среди гостей, в частности, народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Евгения Геллера, а также предпринимателя Павла Фукса, шоумена Владимира Зеленского.

На вопрос был ли на дне рождения лидер партии "За життя" Вадим Рабинович Коломойский ответил отрицательно - мол, тот сейчас занимается борьбой с "Оппозиционным блоком" и поэтому ему сейчас "есть чем заниматься".

Напомним, что Коломойский рассказал Ложкину и Боголюбову, что Порошенко больше не будет президентом.

"Страна" разбиралась, почему Коломойский отказал президенту во втором сроке.