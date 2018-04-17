В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз начался допрос на полиграфе арестованного народного депутата Надежды Савченко. При этом процедура началась без присутствия ее адвокатов. Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко, передает УНН.

"Штатным врачом было решено и назначено ей принимать глюкозу, чтобы уравновесить сердцебиение. Таким образом она будет проходить полиграф... Ее привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них", - сказала Вера Савченко и добавила, что процедура допроса на полиграфе продлится около шести часов.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться в понедельник, 16 апреля. Ради этого нардеп на три дня прекратила голодовкуна. Однако проверка вчера не состоялась и Савченко с 10:00 понедельника возобновила голодовку.

Напомним, народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта и попытке свержения государственного строя. Суд арестовал ее до 20 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко и Рубан отказываются давать показания.