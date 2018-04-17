Мужчину, который управлял автомобилем Mazda, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, задержала полиция. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Днепропетровской области.

"Водитель Mazda задержан. С ним сейчас проводятся следственные действия", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось, около 5:53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО в Кривом Роге столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий - судя по сообщениям в социальных сетях, это были рабочие "Криворожстали". В результате аварии погибли 8 человек, сообщалось о более 18 пострадавших.

Кроме того, спасатели информировали о 21 пострадавшем в результате ДТП.

"Страна" опубликовала видео с места шокирующего ДТП на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО.