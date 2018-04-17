Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский заявил в интервью "Схемам", что бывший глава АП Борис Ложкин заявил, что жалеет, что работал на Банковой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Олигарх подтвердил, что 26 марта в Женеве в ресторане отеля "Four seasons" вместе с Геннадием Боголюбовым у него была общая встреча с Борисом Ложкиным.

"Я просто участвовал вечером, я с Ложкиным не сильно общаюсь - такие напряженные отношения. А у него была встреча с Боголюбовым. У них свои отношения, они когда-то были партнерами, поэтому они так по своим делам "секретничали", наверное2, - сказал Коломойский.

Он добавил, что говорили на общие темы "о политике, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда больше не будет президентом".

Отвечая на вопрос о том, что Ложкин - человек из окружения Порошенко, Коломойский сказа, что Ложкин уже частное лицо, нигде не работает, занимается своим бизнесом.

Также Коломойский сказал, что Ложкин жалеет, что два года работал в администрации президента.

"Я Вам передаю позицию Ложкина, который пришел в администрацию президента сразу после инаугурации. Мы с ним общались достаточно близко, я приходил к нему в Администрацию, был у него даже в кабинете и в комнате отдыха. Мы иногда могли выкурить сигарету и пообщаться в конце рабочего дня, выпить там чашку чая или кофе. Я понимал его настроение, видел эту динамику, как она менялась. А потом так иногда встречались, пересекались. Все же на глазах, и мы тренд видим, куда все катится. Ну вот я сейчас спросил у него: "Ну как ты, не жалеешь, что потратил сколько времени и выбросил два года жизни?" А он говорит: "Жалею".

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, что ранее Коломойский рассказал Ложкину и Боголюбову, что Порошенко больше не будет президентом.

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