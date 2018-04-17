В сети появилось видео с места шокирующего ДТП, которое произошло сегодня утром в Кривом Роге на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО.

Напомним, сегодня около шести утра в Кривом Роге столкнулись легковушка, маршрутка и автобус, который перевозил рабочих одного из предприятий. В результате ДТП, погибли 8 человек, а в больницы города с травмами доставлен 21 пострадавший.

По данным Первого криворожского, по состоянию на 10:55, Криворожский отдел полиции сообщает о 8 погибших. Из них 6 человек уже опознаны, родственники погибших извещены.

Ранее "Страна" сообщала о том, что 18 апреля в Кривом Роге объявлено днем траура по погибшим в жуткой аварии.

Также мы сообщали, что на бульваре Дружбы Народов в Киеве маршрутка столкнулась со скорой, образовалась пробка.