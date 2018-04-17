В Луганске заявили про ночной обстрел со стороны ВСУ и повреждении военной техники, предназначавшейся для проведения парада Победы 9 мая.

"Четыре единицы военной техники, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, получили повреждения в результате артиллерийского обстрела Луганска со стороны киевских силовиков", - говорится в сообщении сепаратистских СМИ.

В обстреле обвинили военнослужащих 80 отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, которые якобы открыли огонь из артиллерийских орудий калибра 152 мм по району Луганска, "где проводится подготовка к проведению парада".

По информации СМИ, потерь среди мирного населения нет.

На место предполагаемого обстрела прибыли представители СММ ОБСЕ.

В штабе АТО 17 апреля прокомментировали информацию про срыв парада. В штабе АТО заявили такую версию попыткой сепаратистов скомпрометировать ВСУ и списать на действия украинской армии собственные потери.

По данным разведки штаба АТО, в указанном районе еще несколько дней назад наблюдатели ОБСЕ фиксировали возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику.

"Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, и сдетонировал при пожаре.

Кроме того, передвижения артиллерийских подразделений не фиксировали", - говорится в заявлении штаба.

Фото: facebook.com/ato.news

Как сообщала "Страна", на Донбассе после обстрелов погиб один украинский военный.

Также "Страна" писала, что 14 апреля в зоне АТО в результате обстрелов также был ранен один украинский боец.