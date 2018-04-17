Олигарх Игорь Коломойский, совладелец группы "Приват" и телеканала 1+1 поддержит на будущих выборах президента Украины любого достойного кандидата, кроме нынешнего президента Петра Порошенко. Фаворитом гонки он читает лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Об этом Коломойский заявил "Радио Свободе".

Также он отметил, что сейчас у него нет договоренностей ни с одним из кандидатов.

"Нет, ни с кем нет. А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Он уточнил, что имеет ввиду Юлию Тимошенко. "Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", - сказал Коломойский.

Он также отметил, что нет договоренностей о поддержке им Тимошенко на выборах.

"Нет, никаких вообще. Никаких переговоров не вел", - сказал Коломойский..

На вопрос журналиста, что была информация о том, что он вроде бы встречался с Тимошенко в Израиле, в Тель-Авиве, олигарх ответил: "Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался возле Женевского озера на фонтане в реальном времени, и Вы бы поняли, насколько это смешно".

Ранее "Страна" сообщала, поочему Коломойский отказал президенту во втором сроке. Привет, "Приват"!

Также Коломойский рассказал Ложкину и Боголюбову, что Порошенко больше не будет президентом.