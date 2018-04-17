Лидер армянского оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, депутат парламента Никол Пашинян заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации", передает Интерфакс.

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале бархатной революции", - сказал Пашинян во время выступления на площади Франции в центре Еревана.

По словам оппозиционера, сейчас все силовые структуры собраны у здания парламента.

"Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции", - сказал Пашинян и уточнил, что участники акции должны исключить насильственные действия.

Тем временем в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

Саргсян выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления.

Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что к зданию парламента Армении подтягиваются полиция и митингующие. Замечен водомет.

Также мы сообщали, что от столкновения протестующих против Саргсяна и полиции в Армении пострадали 46 человек.