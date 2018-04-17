Обнародованы последние данные о количестве жертв ДТП в Кривом Роге, которое произошло утром 17 апреля.

В результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси погибло 8 человек и пострадал 21 человек, сообщает пресс-служба ГосЧС Днепропетровской области.

На момент столкновения в легковом автомобиле находилось два человека, в пассажирском автобусе находилось три человека и в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 человек.

Спасатели вырезали три человека из поврежденных транспортных средств, двое из которых уже были погибшими. Спасен 1 человек - водитель маршрутного такси.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что в Кривом Роге на улице Героев АТО рано утром 17 апреля произошло крупное ДТП, в котором погибли не менее восьми человек, также есть раненые. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий - судя по сообщениям в социальных сетях, это были рабочие "Криворожстали".

Фото: dp.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге объявили траур после ДТП, в котором погибло 8 человек.