Роман Зварыч, прошедший в Верховную Раду вместо Валерия Пацкана, избранного главой счетной палаты, - задекларировал 149,5 тыс. гривен доходов за 2017 год и два японских коллекционных меча (катана).

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, всю сумму доходов Зварыча составили проценты от вклада в Приватбанке, на счетах которого он хранит 11 тыс. гривен и 18 тыс. долларов.

471 тыс. гривен Зварыч указал как средства, одолженные третьим лицам, а вместе с супругой Светланой он владеет 150 тыс. долларов и 5 млн гривен наличных средств.

Депутат владеет 80% квартиры площадью 68 кв. м в Киеве, автомобилем Land Rover Range Rover Sport 2010 года выпуска за 891 тыс. гривен, прицепом Boeckmann C22 и 2 наручными часами (Ulysse Nardin и Breguet).

Жена Зварича задекларировала 27 тыс. гривен зарплаты в компании "Инженерная группа "Арей" и 13 тыс. гривен зарплаты в компании "НВФ "УНИС".

Компании "Арей" она одолжила 572 тыс. гривен, а собственной компании "Научно-производственная фирма "Украинские национальные информационные системы" - 4,1 млн гривен.

В ее собственности жилой дом (476 кв. м), 10 земельных участков общей площадью 171 531 кв. м, а также недостроенные жилой дом (240 кв. м), сеновал (510 кв. м), конюшня (240 кв. м), мастерская (96 кв. м) и гараж (48 кв. м).

Жена Зварыча задекларировала автомобили Land Rover Range Rover 2008 года выпуска и Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007 года выпуска, а также наручные часы Ulysse Nardin и коллекцию народных икон.

Ранее "Страна" писала о том, что Роман Зварыч принял присягу нардепа.

Также мы сообщали, что премьер Украины заявил, что не боится отставки.