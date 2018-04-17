Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал расстреливать рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог, используя при этом опыт Гитлера.

Об этом Ляшко заявил, выступая в Верховной Раде, передают "Украинские новости".

Он продемонстрировал фото огромных ям на дорогах.

"Посмотрите, как отремонтировали дороги. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать. Еще и коров туда засунуть, в яму ... Добраться от Запорожья в Мариуполь не менее 5 часов по тем колдобинам и колдо@обинам", - заявил Ляшко.

Он потребовал запретить ямочный ремонт дорог, а тех, кто ремонтировал некачественно, расстрелять.

"В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек – по сегодняшний день все платят за билеты", - сказал главный радикал.

Напомним, что в Запорожье начали ремонт дороги на плотине ДнепроГЭС.

Как сообщала "Страна", подъездную дорогу до аэропорта "Борисполь" будут ремонтировать до конца мая.