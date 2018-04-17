Из-за капитального ремонта на станции "Киев" изменился график движения поездов по киевскому направлению.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця" на странице в Facebook.

Меняется время прибытия скоростных поездов № 739 Кривой Рог - Киев, № 733 Покровск - Киев на станцию Киев – Пассажирский.

Кроме того, скоростной поезд № 736 Киев - Запорожье будет отправляться из Киева почти на час раньше стандартного времени отправления.

Скоростной поезд № 736 Киев - Запорожье с 24 по 27 апреля будет отправляться со станции Киев - Пассажирский ранее, а именно в 13:32 вместо 14:47.

С 24 по 27 апреля скоростной поезд № 739 Кривой Рог - Киев будет прибывать в Киев в 13:08 вместо 11:52, а скоростной поезд Интерсити+ № 733 Покровск - Киев в 14:14 вместо 12:51.

Фото: facebook.com/dpuzshk

Напомним, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на доппоезда к майским праздникам.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" изменила график движения поездов в Одессу.