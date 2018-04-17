Независимые СМИ в Украине находятся под огромным давлением. Как только они на своих страницах атакуют правительство, то получают крупные проблемы. Такое заявление сделал соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), известный международный журналист-расследователь Дрю Салливан в интервью "Украинской правде".

"Если бы власть чувствовала себя в безопасности, она не атаковала бы медиа и давала бы им возможность рассказывать их истории. Но действия власти демонстрируют, что ее помыслы - нечисты. Коррупция времен Порошенко очень похожа на коррупцию времен Януковича. Возможно, она не такого размаха, ведь Янукович был на самом деле очень плохим человеком и демонстрировал это.

Порошенко же пришел к власти с доброй волей народа и пренебрег ею. Он не оправдал ожидания, которые возлагали на него граждане, и не очень работал над тем, чтобы очистить Украину. Очень жаль.

Порошенко - коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей. И он продолжает делать очень сомнительные вещи", - рассказал Дрю Салливан, за плечами которого почти 20 лет расследований действий "сильных мира сего".

"Представители Порошенко уверяли, не переводили деньги в оффшоры, но доказательства свидетельствуют об обратном. Затем они напали на нас за нашу интерпретацию документов.

Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни единого подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду. Мы же думаем, что эти документы покажут обратное.

Потому что косвенные доказательства свидетельствуют о том, что Порошенко и дальше владеет Липецкой фабрикой, просто она в слепом трасте (то есть доверенные лица имеют полную свободу действий, а бенефициар не имеет права вмешиваться - Прм. Ред.). Например, в прошлом году решение закрыть фабрику принял менеджмент корпорации Roshen, а не траст, в управлении которого она находится", - говориь эксперт и добавляет, что Порошенко не сделал ничего из того, что обещал.

"А его люди врут. Причем пытаются просто возразить нашим аргументы словами "вы неправы и дураки". Мы не дураки. Мы - журналисты-расследователи и понимаем, как работает бизнес-документация. Если бы он был реально честным человеком, опубликовал бы настоящие документы. Но он этого не делает и скорее будет атаковать журналистов за честность. Теперь мы еще больше не доверяем ему и еще подробнее проверяем его", - добавил Дрю Салливан.

Дрю Салливан - соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности, английский - Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP принимало непосредственное участие в анализе Панамских документов и "Райских бумаг". В СМИ это получило неофициальное название "офшоргейт". В числе прочих его фигурантом стал и президент Петр Порошенко.