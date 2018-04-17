В Кривом Роге на улице Героев АТО рано утром произошло крупное ДТП, в котором погибли не менее восьми человек, также есть раненые.

"Страна" собрала все, что известно об аварии на данный момент.

Что произошло в Кривом Роге

Около 5:53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий - судя по сообщениям в социальных сетях, это были рабочие "Криворожстали".

Фото: 1kr.ua

По предварительной информации, маршрутка №261, набитая пассажирами, ехала с 95-го квартала на Соцгород.

В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт.

Микроавтобус от удара вылетел на встречную полосу. Там в него врезался заводской автобус.

Отметим, что светофоры в это время в городе не работали - они все время мигали желтым.

Фото: 1kr.ua

По факту резонансного ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК. На месте работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.

Фото: 1kr.ua

Погибшие и пострадавшие

По первоначальной информации, погибло как минимум семь человек и 13 пострадали. На тот момент их еще доставали из транспорта. После этого число погибших выросло до 8.

Выросло и число раненых. В больницу были доставлены более 18 пострадавших. Четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

Фото: 1kr.ua

Позже местные СМИ сообщили, что двое пострадавших скончались в больнице. Официально пока эта информация не подтверждена.

Главврач криворожской станции переливания крови и медики во 2-й горбольнице говорят, что всеми необходимыми медпрепаратами и кровью пострадавшие обеспечены.

Фото: 1kr.ua

Среду 18 апреля в Кривом Роге объявили днем траура. Отменяют все празднования, массовые гуляния, в педагогическом университете перенесли студенческую весну.

Жители Кривого Рога несут цветы к месту аварии.

Кстати, сегодня утром после аварии был назначен митинг работников "Криворожстали", которые требуют повышения социальных гарантий. Они почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Желтый сигнал светофора

По данным соцсетей, светофоры в это время не работали и мигали желтым светом. Этот сигнал считается опасным для движения. В частности, он сыграл свою роль в резонансном ДТП в Харькове, когда погибли 5 человек.

В октябре 2017 года столкновение двух автомобилей произошло в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской. Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой двигался на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. По некоторым данным, Дронов ехал на желтый. Оба остаются под стражей до 1 июня.

Блогер Сергей Марченко написал пост на эту тему: "Самый опасный сигнал светофора – желтый. Он типа и можно и нельзя одновременно. Почему типа? А потому что на самом деле, желтый – это строго НЕЛЬЗЯ, но у нас многие искренне уверены, что можно. В обычной жизни нам все не нравится – от политиков до погоды. Но на дороге мы нация гребаных оптимистов. Мы верим, что сможем проскочить на желтый. А на другой дороге такой же гребаный оптимист верит, что сможет стартовать на желтый. И тогда случаются Харьков, Кривой Рог, тысячи других ДТП.

Я не святой и иногда нарушаю. Но вот мой список табу, когда на желтый я не еду ни при каких обстоятельствах:

1. Ночью и в сумерках.

2. Зимой и в дождь.

3. Когда в моей полосе на желтый уже проскакивает другая машина.

4. Когда не просматриваю полностью пересекаемую дорогу.

5. Когда желтый не загорелся прямо перед носом, а горит уже несколько секунд.

Этот список можно продолжать, но самое плохое в нем то, что слишком много факторов для анализа. На дороге не всегда есть для этого время. Поэтому лучше всего на желтый не ездить никогда. Это просто, понятно и по Правилам. Берегите себя".