Брэд Питт угрожает принудительным лечением бывше жене и матери шестерых детей Анджелине Джоли, если она не возьмется за свое здоровье.

Об этом написал журнал NW, поместивший на обложку фото истощенной актрисы, передает Gossip Cop.

Якобы в марте Джоли упала в обморок и была доставлена ​​в больницу. По данным источников издания, если актриса не возьмется за себя, то Питт угрожает принудительно отправить ее на лечение в психиатрическое учреждение.

"Она истощена. Не спит, не ест достаточно. Неудивительно, что ее тело ее подвело", - отметил источник.

Брэд Питт уже проконсультировался с юристами, имеет ли он возможность как отец детей принудить актрису, если она не захочет сделать это добровольно.

"Независимо от того, что между ними происходило, он хочет, чтобы она была здорова, ради их детей. Он предложил, чтобы она попыталась начать лечение в реабилитационном учреждении", - добавил источник.

Впрочем, близкие к Анджелине источники опровергают сообщения о ее недавней госпитализации. А фото истощенной Джоли, которую журнал поместил на свою обложку, было на самом деле сделано в марте 2016 года, когда у нее действительно были серьезные проблемы со здоровьем

Фото: gossipcop.com

Напомним, что несмотря на то, что голливудская звезда Анджелина Джоли тщательно скрывает информацию о своем здоровье, в СМИ появилась информация, что еще в марте звезда была госпитализирована с истощением.

Как сообщала "Страна", Джоли не одобрила новую девушку Брэда Питта.