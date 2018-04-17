Государственная фискальная служба сообщила, что 1 309 граждан Украины, в своих декларациях указали доход, более чем в миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека.

Наибольшее количество "гривневых миллионеров", проживает в Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек.

Также по состоянию на 11 апреля 2018 года гражданами подано более 246 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд гривен, что определяется на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным деклараций задекларировано к уплате 621,5 млн гривен, что на 81 млн гривен, или на 15% больше, чем в прошлом году.

Сумма доходов, которые получили граждане с доходами свыше 1 млн гривен, задекларирована на уровне 9,3 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3,3 млрд гривен, или на 55%.

Отмечается, что гражданами с доходами более 1 млн гривен задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222,4 млн гривен, к уплате военного сбора - 25,9 млн гривен.

Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн гривен, задекларирована жителем Киева.

Налоговые обязательства в сумме более 8 млн гривен задекларированы двумя жителями Харьковской области.

Также почти 54 тысяч граждан по состоянию на 11 апреля задекларировали право на налоговую скидку.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная налогоплательщиками, - 106,8 млн гривен.

Как сообщала "Страна", еще в марте в Украине число миллионеров перевалило за 1000.

Напомним, нового украинского миллионера Фукса не пустили в США.