На заседании Верховной Рады 17 апреля Роман Зварич принял присягу нардепа.

Спикер парламента Андрей Парубий объявил о вступлении Романа Зварича во фракцию "Блок Петра Порошенко".

"Согласно ч. 3 ст. 60 ЗУ о регламенте ВРУ сообщаю о вхождении народного депутата Зварича Романа Михайловича в состав депутатской фракции партии БПП", - сказал Парубий.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварич был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов, принимал активное участие в создании "оранжевой" правительственной коалиции.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварыча, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Как сообщала "Страна", Роман Зварыч и Михаил Побочих зайдут в Раду вместо Пацкана и Денисовой.