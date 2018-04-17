Украина призвала допустить украинских врачей к осужденному властями аннексированного Крыма активисту Владимиру Балуху, который продолжает голодовку.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Продолжает голодовку Владимир Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", - написала Беца.

Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Напомним, Балух объявил бесстрочную голодовку с 19 марта.

Как сообщала "Страна", Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.

Активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.

16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей.