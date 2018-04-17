Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" продала активы проекта "Морской старт" компании S7Group.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня, 17 апреля, завершена сделка по продаже группой компаний "Энергия" активов проекта "Морской старт" S7 Group", - говорится в заявлении корпорации.

Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Предварительное соглашение о продаже комплекса "Морской старт" было подписано в конце 2016 года на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре (Мексика).

Для выполнения соглашения требовалось получить разрешительные документы от государственных органов России и США.

"Морской старт" - это плавучий космодром для запуска ракет модификации Зенит-3SL международным консорциумом по эксплуатации космодрома "Морской старт". Точка старта располагается в акватории Тихого океана в точке вблизи Острова Рождества. в этом проекте участвует и Украина.

Напомним, что украинские ракеты "Зенит 3SL" заменят на российские на космодроме "Морской старт".

Как сообщала "Страна", США запретили Украине создавать ракету-носитель для Турции.