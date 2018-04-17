В Кривом Роге 18 апреля объявлен траур по погибшим в крупном ДТП, которое произошло сегодня утром на проспекте Металлургов. В результате жуткой аварии, по данным МВД, погибли восемь человек и 18 пострадавших попали с травмами в больницы. Среди них - четверо в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает "Первый городской", по распоряжению администрации городского совета, 18 апреля на административных зданиях города опустят государственные флаги, также будут отменены все развлекательные мероприятия. Также городские власти обещают оказать помощь семьям пострадавших и погибших.

Шокированные кровавым ДТП криворожане несут к месту трагедии цветы.

Фото: 1tv.kr.ua

Напомним, 17 апреля около шести утра в Кривом Роге произошло масштабное ДТП - столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, который вез рабочих одного из предприятий

Также мы сообщали о том, что в США подростки угнали автомобиль - двое погибших, пятеро раненых.