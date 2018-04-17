Младшая сестра Ким Кардашьян - Хлои призналась, что назвала своего новорожденного ребенка Правдой. Для дочери американская знаменитость выбрала оригинальное и необычное имя - True ("правдивая, честная, верная").

В имени невозможно не увидеть намек на недавний скандал вокруг отца малышки, Тристана Томпсона.

За пару дней до родов баскетболиста застали в компании сразу нескольких красоток, которым он оказывал недвусмысленные знаки внимания.

Несмотря на очевидные измены, Тристан присутствовал на рождении Тру.

33-летняя Хлои Кардашян родила первенца 12 апреля, около 4 часов утра по местному времени.

Роды звезды прошли в больнице американского города Кливленд, в штате Огайо.

Фото: POPCAKE

На странице в социальной сети Іnstagram новоиспеченная мама прокомментировала появление дочери.

"Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, покорила сердца, поэтому мы переполнены любовью. Такое счастье приветствовать этого ангела в семье! Мама и папа любят тебя", - трогательно написала Хлое Кардашян.

Фото: instagram.com/khloekardashian

Кстати, в семействе Кардашьян принято давать детям необычные имена. Родившая в феврале первенца Кайли Дженнер назвала дочь Сторми - от слова "шторм", а Ким Кардашьян, ставшая в третий раз матерью в феврале, дала дочери имя Чикаго (Шайкаго) - в честь одного из американских городов.

Как сообщала "Страна", сестра Ким Кардашьян упала лицом в грязь на велосипеде.

Напомним, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер написала, что больше не заходит в Snapchat, и это спровоцировало падение акций приложения.