Министерство здравоохранения отстранило от работы генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко и намерено провести проверку деятельности госпредприятия.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

Фото: facebook.com/moz.ukr/

"Минздрав образовал и утвердил состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия "Укрвакцина". Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время досудебного расследования в уголовном производстве (с 13 апреля по 8 июня) Макаренко будет отстранен от обязанностей гендиректора "Укрвакцины".

Напомним, на днях генеральному директору ГП "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн бюджетных средств в 2012-2013 годах.

Ранее "страна" писала о том, что в Украину ускоренно доставили 220 тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи.