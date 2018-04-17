Минздрав отстранил директора "Укрвакцины" и собирается проверить предприятие
Министерство здравоохранения отстранило от работы генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко и намерено провести проверку деятельности госпредприятия.
Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.
Фото: facebook.com/moz.ukr/
"Минздрав образовал и утвердил состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия "Укрвакцина". Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на время досудебного расследования в уголовном производстве (с 13 апреля по 8 июня) Макаренко будет отстранен от обязанностей гендиректора "Укрвакцины".
Напомним, на днях генеральному директору ГП "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн бюджетных средств в 2012-2013 годах.
Ранее "страна" писала о том, что в Украину ускоренно доставили 220 тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи.