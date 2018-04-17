Во вторник, 17 апреля, в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз должна состояться проверка на полиграфе Надежды Савченко, после того, как она была перенесена ранее.

Проверка может длиться до шести часов, сообщает УНН со ссылкой на слова адвоката Олега Соловья.

"Предварительно мы со следствием оговаривали, что эта процедура начнется в 9 утра. В прошлый раз эксперты заявили о том, что процедура может длиться 5-6 часов. Мы заявили ходатайство о том, чтобы Надежде Викторовне предоставляли перерывы, если она будет в этом нуждаться. Она говорит, что сможет ее пройти и что хорошо себя чувствует на это время", - заявил Соловей.

Он добавил, что пока неясно, везут Савченко на проверку или нет.

Напомним, что по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана проводится целый ряд экспертиз. В частности исследуется оружие, боеприпасы, видео- и аудиоматериалы и прочее.

Как сообщала "Страна", несмотря на проверку детектором лжи, Надежда Савченко продолжила голодовку.