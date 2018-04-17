США и Великобритания заявили, что хакеры, поддерживаемые российским правительством, заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании кибершпионажа.

Напомним, у Путина ранее заявили, что готовы к отключению России от интернета.

О новом скандальном заявлении США и Британии сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на NSC Centre.

"В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что новая кампания кибершпионажа направлена на государственные организации, предприятия и операторов важнейших объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс объявил, что действия хакеров получат отпор со стороны США.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность. Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие средства, для преодоления российской киберугрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

Напомним, ранее в США заявили, что российские хакеры проникли в избирательную систему в 2016 году.

Как сообщала "Страна", ранее издание The Telegraph сообщило, что российские хакеры могут быть причастны к вирусной атаке WannaCry.