Более 1 млн IP-адресов было заблокировано, после того как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил использовать другие ресурсы, чтобы обойти блокировку Роскомнадзора.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

"Идет борьба снаряда и брони - мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время", - рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ранее "Страна" писала о том, что создатель Telegram Павел Дуров назвал последствия блокировки мессенджера.

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