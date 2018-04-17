После вчерашних массовых протестов в центре столицы Армении - Ереване - на проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента, утром во вторник, 17 апреля, наблюдается спокойная ситуация. Полицейские блокировали проспект Баграмяна, обнеся его двумя рядами колючей проволоки. Об этом сообщает NEWS.am.

С утра демонстранты вновь перекрывают центральные улицы. Но отмечается, что пока митингующих немного.

На центральном проспекте армянской столицы видны автобусы с полицейскими и водомет.

Напомним, что ранее полиция выступила с заявлением о принятии властями решения прекратить нарушающий общественный порядок митинг.

Ранее "Страна" писала о том, что в результате столкновения полиции и протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргасяна на пост премьера Армении демонстрантов в центре Еревана госпитализированы 46 человек.

Также мы сообщали, что появилось видео массовых протестов в Ереване.