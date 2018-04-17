В Мариуполе четверо молодых людей стреляли по прохожим из машины
В Мариуполе патрульные задержали компанию молодых людей, которые, вероятно, стреляли в прохожего.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области в Facebook.
Житель Левобережного района сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего уехали.
Инспекторы получили детальное описание стрелявших и автомобиля и вскоре на улице Киевской заметили и остановили машину.
Внутри находились три брата 32, 29 и 23 годов, а также их 33-летний друг.
В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета.
Фото: facebook.com/MariupolPolice
Напомним, что жителю Мариуполя оторвало руку после взрыва неизвестного устройства.
Как сообщала "Страна", под Мариуполем депутат посадил на цепь 32-летнего работника.