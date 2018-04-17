На нынешней пленарной неделе (17-20 апреля) Верховная Рада намерена рассмотреть вопросы ядерной безопасности, экологии и интеллектуальной собственности. Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента плане работы.

В частности, сегодня, 17 апреля нардепы рассмотрят блок вопросов ядерной политики и ядерной безопасности, а также ряд законопроектов об экологической политике, включая и документы о социальной защите участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также Рада может утвердить главу и состав Нацкомиссии по радиационной защите населения Украины.

Кроме того, ряд запланированных на рассмотрение сегодня законопроектов посвящены работе СМИ - о противодействии враждебной пропаганде и освещении деятельности органов власти.

Также сегодня в Раде должны рассмотреть проблему использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии, а также вопросы налогообложения размещения бытовых отходов и использования некоторых видов экологического налога.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раду внесли законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Также мы разбиралаись в том, почему отчет правительства в Раде перенесли на лето.